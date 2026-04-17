Володимир Кириченко

Донецький Шахтар пробився у півфінал Ліги конференцій сезону-25/26.

У чвертьфіналі «гірники» пройшли АЗ – 3:0 у першому матчі та 2:2 у другій грі на виїзді. У півфіналі команда гратиме з Крістал Пелес.

Шахтар – єдиний представник не з топ-6 ліг рейтингу УЄФА у півфіналах всіх єврокубків. В інших парах представлені команди з Англії, Іспанії, Німеччини, Франції і Португалії.

Донеччани вчетверте вийшли до півфіналу єврокубка.

Раніше Шахтар доходив до цього раунду в сезоні 2008/09, коли здобув перемогу в Кубку UEFA, та в сезонах 2015/16 і 2019/20, коли вилітав від Севільї (2:2, 1:3) та Інтера (0:5) у півфіналах Ліги Європи.

