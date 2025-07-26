Півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився думками щодо свого дебюту за національну збірну влітку на турнірі Canadian Shield. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Враження лише позитивні. Це велике щастя. Кожен, хто з дитинства займається футболом, мріє потрапити до національної збірної. Тому я дуже щасливий, і буду працювати ще старанніше, аби цей виклик не був останнім.

Атмосфера супер, усі хлопці прийняли дуже тепло. Хоч це був і товариський турнір, але ми хотіли на ньому виступити якомога краще. Але вийшло так, як вийшло, і ми побачили ті моменти, які потрібно буде виправити перед майбутніми поєдинками.

Я себе оцінювати не люблю – нехай це роблять інші. Я просто виконую свою роботу, і сподіваюся це робити ще краще.

Насамперед, я дуже щасливий, що Динамо вдалося завоювати титул. Також це перше чемпіонство для мене, тому лише найкращі та позитивні емоції. Також, думаю, ми подарували радість усім, хто за нас уболіває, нашим ЗСУ, і всім, хто чекав на це.