Сергій Разумовський

Збірна України прибула до Польщі, де проведе матч заключного туру європейської кваліфікації проти Ісландії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Фото: УАФ

Перед цим синьо-жовті зазнали болючого розгрому в Парижі з рахунком 0:4. Усі перипетії навколо матчу п'ятого туру, аналіз і огляд гри – на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Завдяки цій перемозі Франція набрала максимальні 13 очок та достроково гарантувала собі перше місце у групі D і путівку на ЧС-2026. Ісландія ж, перемігши Азербайджан (2:0), зрівнялася з Україною за очками, але випередила її за різницею м’ячів. Тепер для виходу до плей-оф відбору українцям у вирішальному турі необхідно перемагати Ісландію.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада, о 19:00 за Києвом.