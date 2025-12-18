Михайло Цирук

Останні єврокубкові матчі українських команд у цьому календарному році, а у випадку Динамо й у цьому сезоні, відверто кажучи, не несуть в собі жодної інтриги та майже ніякого турнірного значення. Проте на те вони й наші, щоб говорити про них навіть тоді, коли сказати не особливо є що, тож пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинків київського Динамо та донецького Шахтаря у шостому турі основного етапу Ліги конференцій.

Динамо - Ноа: може, хоч дверима грюкнуть

Київське Динамо в цьому розіграші ЛК добрих слів, на жаль, зовсім не заслужило. Розгромна перемога над Зрінськи (6:0), на жаль, була лише разовим, ситуативним сплеском, а окрім цього все було дуже погано. Кияни програвали й там, де це очікувалося, як от у матчах з Кристал Пелас (0:2) чи Фіорентиною (1:2), так і там, де ми сподівалися на очки, чи, як мінімум, гідну гру: проти Омонії (0:2) чи Самсунспора (0:3).

На жаль, на міжнародній арені Динамо дуже слабке, і, на жаль, аж настільки, що вихід у плейоф Ліги конференцій для біло-синіх поки – завдання з зірочкою. Так, можна жалітися на рівень суперників, але 9 очок у зустрічах з Омонією, Ноа та Зрінськи були б базовим мінімумом, який міг би дозволити киянам потрапити в плейоф, і без його виконання жалітися на будь-що інше – якось несолідно.

Тож матч із Ноа перетворюється для киян на гру за власний престиж. Аналогічною була й ситуація у минулому сезоні, коли в останньому турі основного етапу ЛЄ біло-сині вже ні за що не боролися. Тоді перемогти вдалося: кияни здолали РФШ (1:0) і здобули свою першу перемогу в основній стадії єврокубків за 5 років. Тож спожіваємося, що і цього разу кияни зможуть трохи покращити настрій собі та своїм уболівальникам.

Важливою ця гра буде й для нового, тепер уже повноцінно головного тренера Динамо Ігоря Костюка. Перед цією грою керівництво клубу висловило йому неабияку довіру, і тепер потрібно продемонструвати, що це не було помилкою. Словом, і тренеру, і команді, потрібно зберегти обличчя та завершити євросезон на мажорній ноті

Шахтар - Рієка: у пошуках умовної інтриги

Донецький Шахтар, своєю чергою, спокійно довів, що його рівень дозволяє повноцінно включатися в цей турнір лише з плейоф. Звісно, більшість суперників були відверто прохідними, проте це не так важливо. Важливо, що до останнього туру гірники підходять на 2 місці в загальній турнірній таблиці.

З пʼяти матчів Шахтар виграв чотири і програв лише один – проти Легії (1:2). Проте криктикувати команду за це, як і сприймати якось серйозно будь-який з інших поєдинків турніру, не варто. Шахтар сприймав ЛК як місце для награвання резервного складу, можливість дати ігрову практику тим, хто не отримує її надто багато.

Добре, що хоча б на цьому рівні український клуб здатен домінувати. Говорячи відверто, Шахтар уже вирішив усі свої турнірні питання. Формально підопічні Арди Турана ще не гарантували собі місце в топ-8, проте це лише формально.

Для того, аби точно потрапити одразу до 1/8 і не залежати не від кого, помаранчево-чорним достатньо здобути лише одне очко. Та навіть якщо зробити цього не вдасться – не біда. У разі поразки гірникам буде потрібно, аби 5 команд, що посідають місця з 3 по 13, не виграли свої матчі, або ж у разі рівності очок з гірниками мали гіршу різницю мʼячів, ніж український клуб.

Та навіть якщо станеться щось аномальне, і Шахтар таки не потрапить до топ-8, то для команди Турана, найімовірніше, не буде великою проблемою пройти досить посереднього суперника в 1/16. Тож якусь інтригу та неймовірну важливість у цій грі можна знайти лише у разі, якщо дуже сильно цього захотіти.

