Під час поєдинку 8-го туру відбору чемпіонату світу-2026 між збірними Уельсу та Бельгії на полі стався курйозний епізод — на газон вибіг щур.

Матч проходив у Кардіффі на стадіоні Cardiff City Stadium і завершився перемогою бельгійців із рахунком 4:2.

У трансляцію потрапив момент, коли під час другого тайму гризун стрімко пробіг по полю. Спочатку воротар Реала і збірної Бельгії Тібо Куртуа намагався зупинити непроханого гостя, а потім півзахисник Тоттенгема та збірної Уельсу Бреннан Джонсон прогнав його за межі поля, викликавши посмішки як у партнерів, так і в трибун.