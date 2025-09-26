Сергій Стаднюк

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де з промовою виступив глава держави Володимир Зеленський. Про це повідомила пресслужба УАФ.

Мав нагоду відвідати 80-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН. Промова нашого Президента Володимира Зеленського — важливе нагадування, що не політичні жести, а саме рішучі дії міжнародного співтовариства сприятимуть встановленню миру, безпеки та процвітання України та Європи. Андрій Шевченко

Нагадаємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на сесії високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де взяв участь у низці заходів у межах 80-ї сесії. Напередодні, 23 вересня, під час свого виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України, глава держави підкреслив, що росія, яка є постійним членом Радбезу, розв’язала найбільшу війну від часів Другої світової та не має наміру її завершувати.

