Підтримав Зеленського. Шевченко відвідав засідання ООН
Президент УАФ був присутній в українській делегації
близько 14 годин тому
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де з промовою виступив глава держави Володимир Зеленський. Про це повідомила пресслужба УАФ.
Мав нагоду відвідати 80-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН. Промова нашого Президента Володимира Зеленського — важливе нагадування, що не політичні жести, а саме рішучі дії міжнародного співтовариства сприятимуть встановленню миру, безпеки та процвітання України та Європи.
Нагадаємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на сесії високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де взяв участь у низці заходів у межах 80-ї сесії. Напередодні, 23 вересня, під час свого виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України, глава держави підкреслив, що росія, яка є постійним членом Радбезу, розв’язала найбільшу війну від часів Другої світової та не має наміру її завершувати.
Раніше повідомлялося, що Шевченко поставив крапку в питання прощання збірної України з Сергієм Ребровим.