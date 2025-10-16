Біля одного з торгових центрів Тернополя невідомі особи у камуфляжній формі та балаклавах заблокували автомобіль, у якому перебували чоловік і жінка. За словами очевидців, люди у формі закликали не підходити до авто та не передавати пасажирам їжу чи воду. Заблокованими виявилися 49-річний футболіст і тренер Сергій Задорожний та його дружина Наталія, в той час як на них вдома чекали двоє маленьких дітей.

Подія привернула увагу перехожих, між якими та невідомими виникла словесна суперечка.

Сергій Задорожний окрім футбольної діяльності є викладачем, який подав документи на відстрочку від мобілізації, та просив видати йому повістку належним чином.

У ТЦК на запит сказали, що їхніх «працівників на місці немає». У поліції також промовчали, хто ці люди у військовій формі, кросівках та з балакалавами на обличчях, куди вони далі повезуть чоловіка, якщо він вийде з авто. «Ми забезпечуємо громадський порядок», — сказали. Згодом з'явилася версія про те, що це були військові з 3-ї штурмової бригади. Невідомі поклали перед шинами автомобіля металеві їжаки.

Юристка Сергія Задорожного стверджує, що документи її клієнта були в порядку, а отже, блокування руху було абсолютно безпідставним.

Нагадаємо, Сергій Задорожний у складі збірної України провів 6 матчів. У якості тренера очолював Сталь Кам'янське, Дніпро 1918, теребовлянську та тернопільську Ниви.