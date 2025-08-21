Михайло Цирук

У четвер, 21 серпня, житомирське Полісся проведе перший поєдинок плейоф кваліфікації Ліги Європи проти італійської Фіорентини. Те, наскільки небагато шансів на успіх має команда Руслана Ротаня, розуміють буквально всі, тож у таких протистояннях аутсайдеру можна просто насолоджуватися моментом та можливістю зіграти з командою такого рівня.

Проте й про спортивну складову цієї битви забувати також не варто: будь-яка гра починається з рахунку 0:0, і поки у воротах представника України не опиниться кілька мʼячів, він буде у грі, а поки він буде в грі, у серцях вболівальників все одно жеврітиме надія на диво. Пропонуємо до вашої уваги анонс найбільш статусного матчу в історії житомирського Полісся.

Фіорентина ще не розпочала сезон, але чи допоможе це?

Протистояння Полісся та Фіорентини - це той випадок, коли суперник українського клубу не потребує особливого представлення, адже його всі й так знають. Значно складніше зараз італійським медіа, які мають розповісти своїй аудиторії про команду, про яку, найімовірніше, ніколи не чули.

Фіорентина - головні невдахи в історії Ліги конференцій. Не через те, що погано там виступає, а тому, що кожного разу доходить до вирішальних стадій, але залшається без трофея. Фіалки брали участь у тьох з чотирьох розіграшів, у яких двічі доходили до фіналу, та ще раз зупинялися за крок до нього.

У сезоні 2022/23 команда під керівництвом Вінченцо Італьяно дісталася фіналу, у якому поступилася англійському Вест Гему (1:2). У наступному розіграші Італьяно знову вивів своїх підопічних у фінал, проте вони знову там програли, цього разу грецькому Олімпіакосу (0:1). А у попередній кампанії Фіорентина зупинилася на стадії 1/2, поступившись у двоматчевому протистоянні іспанському Бетісу (1:2; 2:2).

Новий сезон Фіорентина ще не розпочала, адже Серія А залишається одним з небагатьох європейських чемпіонатів, який досі не стартував: це відбудеться лише найближчих вихідних. Але чи може це хоч якось допомогти Поліссю, адже рівень команд дуже різний?

Давід Де Хеа - чемпіон Англії, дворазовий переможець Ліги Європи та володар Суперкубка УЄФА, Робін Госенс - член команди року Серії А 2019/20, Мойзе Кін - дворазовий чемпіон Італії та гравець національної збірної, Едін Джеко, попри поважний футбольний вік, не просто гравець з купою регалій, а форвард найвищого рівня. Полісся виконавців подібного рівня не має, тож різниця у статусі команд та букмекерських коефіцієнтах цілком зрозуміла.

Полісся ще шукає себе

Ще менше віриться в диво у цьому протистоянні, і навіть в одному окремо взятому матчі, ще й через те, що у житомирського Полісся зараз не все гаразд. До цієї гри команда підходить з серією з трьох поразок поспіль: від Колоса (0:1), Пакша (1:2) та ЛНЗ (0:2).

І якщо фіаско з Колосом ще можна пояснити бажанням поберегти лідерів перед матчем-відповіддю з Пакшем, а поразку від самого Пакша після перемоги 3:0 у першій грі житомиряни, в принципі, могли собі дозволити, то от поразка від ЛНЗ вже може навіювати на вболівальників вовків певний смуток.

Однак смуток УПЛ варто залишити для УПЛ, а єврокубки - це зовсім інша історія. Участь у такій стадії для Полісся - уже безпрецедентне свято, а більшість його гравців, будьмо відвертими, не матимуть багато нагод зіграти з представником топового чемпіонату. Тож повернімося до того, з чого починали: команда Ротаня може просто насолодитися цим моментом, а результат - то вже за можливості.

