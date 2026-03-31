«Маємо 100% виходити на ЧС-2030»: Пономаренко — про майбутнє збірної України
Нападник оцінив потенціал національної команди після поразки від Швеції
близько 1 години тому
Нападник збірної України Матвій Пономаренко в коментарі YouTube-каналу Гливинський Pro Sport прокоментував виліт національної команди з плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Попри поразку від Швеції, форвард оптимістично налаштований щодо наступного кваліфікаційного циклу.
Пономаренко, який відзначився забитим м'ячем у своєму дебютному поєдинку за синьо-жовтих, наголосив на потенціалі нинішнього складу.
Дуже всім прикро, що не вийшли на чемпіонат світу. Всі хлопці засмутилися, але у нас молода команда і гарне майбутнє. Маємо 100% виходити на ЧС-2030. Не лише сподіваюся, а вважаю, що ми пройдемо на цей турнір. З огляду на наш досвід, гадаю, ми вийдемо на наступний ЧС.
Матч відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04