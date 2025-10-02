Захисник Динамо Денис Попов перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас заявив, що у команді поки немає якісної заміни для нападника Владислава Ваната. Раніше форвард перейшов до Жирони.

Це була справді ключова одиниця у нашій команді, яка робила результат. Його відсутність, гадаю, відчувається. Я б сказав, що поки немає якісної заміни.

Щодо оборони, важко виділити якусь чітку проблему. Якби її знали, її б одразу усунули. Минулого сезону також багато говорили про те, що за оборона у «Динамо». Говоритимуть завжди, незалежно від того, пропускаємо ми більше чи менше. У цьому клубі постійний тиск. Я не звертаю на це уваги. Справа одних – писати та говорити свою думку, а справа футболістів – працювати. Як завжди казав: щось виходить, щось нi. Говорити – це найпростіше, що можна робити.

Гра проти «Кристал Пелас» буде тяжкою. Вони обіграли «Ліверпуль» та дуже добре стартували в сезоні. У найкращій лізі світу. Легко не буде однозначно, треба виходити та вірити у свої сили. Дай Боже, щоб усе вийшло. Футбол – така штука, що все можливо, – сказав Попов в інтерв'ю «Динамоманії».