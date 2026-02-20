20 лютого відновлюється чемпіонат України з футболу сезону 2025/2026. Після більш ніж двомісячної паузи 16 команд елітного дивізіону знову вийдуть на поля, щоб визначити чемпіона та учасників єврокубків.

Чемпіонат складається з 30 турів. У першій частині сезону команди зіграли по 16 матчів (окрім Вереса та Металіста 1925, які не дограли очну зустріч). До завершення турніру кожному клубу залишилося провести ще по 14 поєдинків. Матч Верес — Металіст 1925 було перервано через проблеми з електропостачанням. Очікується, що його дограють навесні.

Сьогодні, у п'ятницю, 20 лютого, у Рівному Верес прийматиме Полтаву, а у Києві на стадіоні Лобановського зіграють Динамо та Рух.



Чемпіонат України. УПЛ 2025/26

17-й тур

20 лютого, п’ятниця

15:30 — Верес – Полтава

18:00 — Динамо – Рух

21 лютого, субота

13:00 — Епіцентр – ЛНЗ

15:30 — Металіст 1925 – Кривбас

22 лютого, неділя

13:00 — Колос – Полісся

15:30 — Шахтар – Карпати

23 лютого, понеділок

13:00 — Олександрія – Оболонь

15:30 — Кудрівка – Зоря

Головною сенсацією першого кола став ЛНЗ. Черкаський клуб виграв 11 із 16 матчів і пішов на зимову паузу лідером турнірної таблиці.

Команда має однакову кількість очок із Шахтарем, але випереджає його завдяки перемозі в очній зустрічі (4:1).

У трійці також перебуває Полісся, яке відстає від лідерів на п’ять очок і теоретично зберігає шанси на «золото».

Сезон має завершитися 30 травня 2026 року.

Лише чемпіон УПЛ отримає путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Команди, що фінішують з другого по четверте місця, представлятимуть Україну в Лізі Європи та Лізі конференцій.

Матчі транслює канал УПЛ ТБ на більшості ОТТ-платформ.