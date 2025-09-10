Мбаппе: «Чим більше у тебе грошей — тим більше проблем»
Форвард збірної Фарнції та Реала відповів на життєві філософські запитання
близько 1 години тому
Форвард Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про особисті труднощі, з якими стикаються відомі спортсмени. У своєму коментарі він торкнувся теми грошей, відповідальності та взаємин із близькими людьми.
Чим більше у тебе грошей — тим більше проблем. Деякі люди не бачать, що твоє життя змінюється, вони хочуть і далі бачити в тобі образ дитини, яким ти колись був поруч із ними… Але ти вже не той. У тебе є обов’язки, робота, відповідальність.
Якщо хтось проходить життєвий шлях разом із тобою — це прекрасна історія. Чудово дорослішати, досягати вершин, маючи сім’ю і міцний фундамент. Але іноді це так не працює… Зв’язок із близькими розривається через те, що ваші стосунки не складаються. Це проблема, з якою стикаються багато спортсменів і видатних особистостей, — наводить слова Мбаппе RMC Sport.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе став автором одного з двох забитих м'ячів Франції у грі з Україною (2:0) у рамках відбору до ЧС-2026.
