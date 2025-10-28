Президент київського Локомотива Олександр Єгоров перед матчем 1/8 фіналу Кубка України розповів про преміальні для команди за успіх у турнірі, а також відповів, що зробить у разі виходу до фіналу.

Преміювали, так. Хлопці – дійсно молодці. Вони довели, що ця стратегія починає потроху працювати. Саме за це ми були їм вдячні, бо нас почули, розкрились і продовжують це робити. Низький уклін команді і тренерському штабу.

Апетит приходить під час їди. Стало набагато цікавіше, вже є цей азарт, драйв. Ми досить помірковано ставились до Кубка України, граємо тут не вперше, але тільки зараз гучно про себе заявили. Саме цей результат є ознакою того, що рухаємось у правильному напрямку і робимо належні зміни. Можливо, ці зміни ображають когось, хто вже не в обоймі Локомотива. Хто ображається на своїх сторінках в Instagram. Ми на це не звертаємо увагу. Клуб повинен рухатись далі.

Усе залежить від результату. Поки гравець, тренер, адміністратор – будь-хто у механізмі Локо – приносить результат, він є основною фігурою цього годинника. Якщо хтось починає випадати, то, звісно, тут нема про що говорити. Буду з вами відвертим: успіх у Кубку України не був очікуваним чи запланованим. Команда дійсно прорвалася на характері і волі до перемоги.

Якщо вийдемо до фіналу? Що ж, я у такому випадку наб’ю собі татуювання з Локомотивом. На лівій руці. У мене вже є певні татуювання, але понад сім років тому сказав собі «стоп». Була активна спортивна молодість, – заявив Єгоров у інтерв'ю Футбол 24.