Рівненський Верес розгромив медіафутбольний Профан у виставковому матчі під час міжнародної паузи (5:1). У грі взяли участь разом із футболістами президент рівнян Іван Надєїн, спортивний директор Юрій Габовда та колишній автор серіалу про клуб Дмитро Поворознюк.

Надєїн відреагував на свій дубль у цій грі. Слова президента рівнян передає пресслужба клубу.

Трошки незвично було. Але нічого, побігали, розім'ялися. До стартового складу я не потрапив, була настанова, що починаю з лави запасних. Ви ж знаєте, що ми намагаємося якомога ефективніше заповнювати паузи у чемпіонаті на матчі збірних. Їздили в Кишинів на товариський матч, раніше у нас теж були різні події. Зокрема, і за участю діток переселенців, як от зараз.

А щодо спарингу з медіакомандою, то це була дуже цікава пропозиція. Бо один гравець цієї команди має більше підписників, ніж весь наш футбольний клуб, там мільйонні перегляди. У них - величезна аудиторія. Тому, нам це дуже корисно. Ми тут бачимо виключно такий прагматичний інтерес. Бо футбол - це аудиторія. Ми розуміємо, що нам потрібно розширювати аудиторію, щоб у нас також збільшувалася кількість наших вболівальників.