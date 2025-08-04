Український тренер Олег Федорчук поділився аналізом виступів новачків української Прем’єр-ліги у стартовому турі нового сезону. В розрахунок бралися ігри Кудрівки, Епіцентра та Полтави, без урахування Металіста 1925, що лише на сезон затримався у Першій лізі.

Всі, і я в тому числі, говорили, що це найслабші дебютанти за останній час. Але це, принаймні, поки що виявилося помилковою думкою.

«Епіцентр» мені здався дуже організованою і мотивованою командою. У міжсезоння вони втратили лідера Данила Кравчука, але, тим не менш, у грі з найкращою, на даний момент, командою України «Шахтарем» «Епіцентр» виглядав гідно, витримавши 80 хвилин. Це говорить про пристойний потенціал колективу і про те, що тренер Сергій Нагорняк керує колективом. Новачкові в матчі з «гірниками» просто не вистачило лави запасних. У «Шахтаря» три склади, а в «Епіцентру» – від сили півтора... Ось саме за рахунок замін донеччани і дотиснули свого суперника.

Команда «Кудрівки» демонструвала непогану гру в Першій лізі, в міжсезоння зберегла лідерів і точково посилилася. У поєдинку з «Олександрією» підопічні Василя Баранова виглядали цікаво і перемогли вони авторитетного суперника по справі.

Денис Безбородько, Андрій Тотовицький посилять «Кудрівку», але важливо те, що у команди вже є поставлена гра. Я радий за них, оскільки мені подобаються колективи, які поступово йдуть нагору, при цьому, намагаючись нічого не руйнувати всередині.

Фінал з «Рухом» новачкові не вдався, хоча у «Полтави» був хороший шанс закінчити для себе дебютний матч в УПЛ не з порожніми руками. Їм буде важко, але можу сказати, що новачок не провалив гру у Львові. Вважаю, для ПФЛ це плюс, оскільки вони дали конкурентні команди для УПЛ, – сказав Федорчук в інтерв'ю Sport.ua.