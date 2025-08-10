Саме цей бразилець стане новою зіркою Шахтаря. Ціна питання – 12 мільйонів євро
Замість опорного півзахисника керівництво «гірників» вирішило підписати чергового вінгера
близько 2 годин тому
Вінгер Лукас Феррейра перейде із Сан-Паулу до Шахтаря. Медогляд заплановано на понеділок, 11 серпня, повідомляє у соцмережі X авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
🚨🟠⚫️ Шахтар Донецьк домовився щодо трансферу бразильського лівого вінгера Лукаса Феррейри (2006 року народження) із Сан-Паулу, here we go!
Фіксована сума – 10 мільйонів євро плюс 2 млн бонусів у разі виходу Шахтаря до Ліги чемпіонів. А також 10% від суми наступного продажу гравця. Медичне обстеження заплановано на понеділок.
Наприкінці квітня 2025 року бразильцеві виповнилося 19. Хоч Романо називає його лівим вінгером, частіше юний футболіст грав, усе ж, праворуч. Також може закрити позицію атакувального півзахисника.
За команду U-20 Сан-Паулу Феррейра Забив чотири м’ячі й оформив два асисти у десяти матчах. У дорослому ж футболі на рахунку гравця лише 1+1 у 23 іграх.