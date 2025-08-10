Сергій Стаднюк

Вінгер Лукас Феррейра перейде із Сан-Паулу до Шахтаря. Медогляд заплановано на понеділок, 11 серпня, повідомляє у соцмережі X авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🟠⚫️ Шахтар Донецьк домовився щодо трансферу бразильського лівого вінгера Лукаса Феррейри (2006 року народження) із Сан-Паулу, here we go! Фіксована сума – 10 мільйонів євро плюс 2 млн бонусів у разі виходу Шахтаря до Ліги чемпіонів. А також 10% від суми наступного продажу гравця. Медичне обстеження заплановано на понеділок. Фабріціо Романо

🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk agree deal to sign Brazilian LW Lucas Ferreira (2006) from São Paulo, here we go!



€10m fixed fee plus €2m add-ons if Shakhtar qualify to UCL, plus 10% sell-on clause.



Medical on Monday. pic.twitter.com/QdrMkStmFR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Наприкінці квітня 2025 року бразильцеві виповнилося 19. Хоч Романо називає його лівим вінгером, частіше юний футболіст грав, усе ж, праворуч. Також може закрити позицію атакувального півзахисника.

За команду U-20 Сан-Паулу Феррейра Забив чотири м’ячі й оформив два асисти у десяти матчах. У дорослому ж футболі на рахунку гравця лише 1+1 у 23 іграх.

Раніше Олександрія підписала гравця Шахтаря.