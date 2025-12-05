Сергій Разумовський

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Українську асоціацію футболу за поведінку вболівальників під час матчу відбору чемпіонату світу 2026 року проти Ісландії, який завершився перемогою України з рахунком 2:0. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Чиновники зафіксували одразу кілька порушень регламенту. На думку функціонерів, це вихід уболівальників на поле, який обійдеться УАФ у 10 тисяч євро, використання піротехніки – ще у 9 тисяч, а за розгорнутий на трибунах банер із написом «Russia is a terrorist state» накладено окремий штраф у розмірі 15 тисяч євро. Загалом сума санкцій за цей матч склала 34 тисячі євро.

Окреме покарання УЄФА застосував до Української асоціації футболу за події під час поєдинку проти Боснії і Герцеговини в плей-оф відбору на чемпіонат Європи, який відбувся у 2024 році. Тоді команда Сергія Реброва в стикових матчах спочатку обіграла Ісландію з рахунком 2:1, а потім здолала Боснію і Герцеговину також 2:1, виборовши путівку на європейську першість. Як з’ясувалося тепер, за той матч проти боснійців УАФ оштрафували ще на 15 тисяч євро за той самий банер «Russia is a terrorist state». В УЄФА такі написи офіційно трактують як провокативні, політичні та несумісні з вимогами, що висуваються до оформлення трибун під час міжнародних поєдинків.

Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на чемпіонат світу 2026 року. Півфінальний матч плей-оф європейської кваліфікації команда Сергія Реброва проведе 26 березня на умовно домашньому стадіоні, оскільки через повномасштабну війну Україна не може приймати міжнародні зустрічі на власній території. У разі перемоги синьо-жовті зіграють за путівку на світову першість із переможцем протистояння Польща – Албанія.

Уже сьогодні, 5 грудня, стане відомо, з ким саме Україна потенційно зустрінеться у груповому етапі ЧС у випадку успішного проходження всіх раундів плей-оф.