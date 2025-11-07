Михайло Цирук

6 листопада стало по-справжньому українським днем в Лізі конференцій. Шахтар легко розібрався з Брейдабліком (2:0), Динамо розтрощило Зрінськи (6:0), і яскравий перформанс наших гравців не залишився непоміченим різноманітними експертами, аналітиками та статистичними порталами.

Зокрема, до символічної збірної третього туру ЛК за версією Sofascore потрапило одразу пʼятеро наших співвітчизників, і це, зрозуміло, безпрецедентна подія та рекорд. Пропонуємо пригадати, хто і за які заслуги був відзначений аналітиками.

Денис Попов

Кандидатура Дениса Попова не викликає особливих запитань. Сухий матч команди, відсутність помилок, та ще й переможний гол, який розпочав нещадний розгром боснійського Зрінськи (6:0) зробили центрбека одним з головних героїв поєдинку.

Попов виконав два відбирання мʼяча, одне перехоплення, заблокував два удари, виграв дві з двох дуелей в повітрі, мав 91% точності передач, та отримав оцінку 8,1 бала.

Віталій Буяльський

Найкращим гравцем матчу Динамо - Зрінськи, за версією статистичного порталу, був визнаний саме автор четвертого голу киян. За 68 хвилин на полі Віталій Буялський встиг оформити 1+1, тричі пробити по воротах суперника, виконати два ключові паси, та двічі вдало піти в дриблінг. Височенна оцінка 9,0 - цілком заслужена нагорода Буяльського за такий сильний та якісний поєдинок.

Владислав Кабаєв

Останнім з динамівських героїв, відзначених у символічній збірній Sofascore, став Владислав Кабаєв. Вінгер провів на полі 80 хвилин, і за цей час встиг завдати одного удару по воротах, але ця спроба з-за меж штрафного майданчика виявилася результативною.

Окрім гола, Кабаєв додав до свого доробку ще й асист на Буяльського. Також Владислав мав 81% точності передач, одну успішну спробу дриблінгу, а аналітики порталу оцінили його старання балом 8,4.

Артем Бондаренко

Своє місце в символічній команді отримав і представник Шахтаря - Артем Бондаренко. Саме його гол став вирішальним у зустрічі з Брейдабліком (2:0), тож цей поєдинок український півзахисник точно може занести собі в актив.

Бондаренко завдав двох ударів в площину, один з яких став результативним, віддав дві ключові передачі, створив один момент для партнерів, продемонстрував просто шалений показник точності передач (96%), виконав дві успішні спроби дриблінгу, та отримав оцінку 8,5 - найвищу серед усіх учасників матчу.

Олександр Романчук

Та найбільш несподіваним для нас представником України в цій символічній збірній став гравець не Динамо чи Шахтаря, а румунської Університаті. Мова про Олександра Романчука, який став автором єдиного та переможного голу своєї команди у ворота віденського Рапіду.

Окрім забитого мʼяча, Романчук виконав три відбирання, чотири перехоплення, виграв по три єдиноборства на землі та в повітрі та отримав від Sofascore оцінку 8,6, яка дозволила йому стати найкращим гравцем матчу.

У матеріалі використані фото Getty images.