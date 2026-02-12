Ракицький залишить Чорноморець, одесити підпишуть гравця Полісся
Клуб ухвалив два кадрові рішення
близько 2 годин тому
Ярослав Ракицький / фото - Getty
Одеський Чорноморець 10 лютого визначився з кадровими змінами в складі команди.
За інформацією ТаТоТаке, клуб досяг попередньої домовленості про припинення співпраці з 36-річним центральним захисником Ярославом Ракицьким. Найближчим часом сторони мають завершити всі формальності.
Водночас моряки погодили з Поліссям принципові умови оренди правого захисника Дениса Гришкевича до завершення поточного сезону. Оформлення відповідних документів очікується найближчим часом.
У сезоні 2025/26 одеський клуб виступає у Першій лізі та бореться за повернення в елітний дивізіон. Зараз у активі Чорноморця 38 очок, він іде третім у турнірній таблиці.
