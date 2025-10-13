Мбаппе: «Раніше у футбол було грати складніше»
Форвард Франції та Реала розповів, що зараз все стало більш тактичним і методичним
близько 3 годин тому
Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе поділився думками про те, як змінився сучасний футбол.
Футбол став більш тактичним і методичним. Тренери тепер мають значно більший вплив на гру, ніж раніше, і це видно у кожній команді. Думаю, це корисні зміни для футболу, адже вони дають більше можливостей гравцям проявити себе на високому рівні. Раніше все було складніше, – зазначив французький нападник у коментарі іспанським ЗМІ.
Мбаппе приєднався до Реала влітку 2024 року. У поточному сезоні 26-річний гравець уже забив 14 голів у десяти матчах під керівництвом Хабі Алонсо.
Сьогодні, 13 жовтня, збірна Франції зіграє черговий поєдинок у відборі до ЧС-2026 на виїзді проти Ісландії. Початок о 21:45. Паралельно у цій групі збірна України прийматиме Азербайджан.
Поділитись