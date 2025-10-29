Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу Кубка України Інгулець на виїзді здолав Вікторію.

Господарі могли вийти вперед уже на 15-й хвилині, але Паламар не реалізував пенальті. М’яч так і не опинився у сітці, тож команди пішли на перерву за нульового рахунку, а Вікторія втратила психологічну перевагу.

Початок другої половини активніше провів уже Інгулець, і це швидко дало результат: на 50-й хвилині Меленчук завдав вирішального удару – 0:1. Після пропущеного гола Вікторія спробувала перехопити ініціативу та дотиснути суперника, однак гості грамотно закрилися, зібрали гру в обороні та довели справу до мінімальної, але заслуженої перемоги.

Інгулець вийшов до чвертьфіналу Кубка України та дізнається свого суперника після жеребкування.

Кубок України, 1/8 фіналу

Вікторія – Інгулець 0:1

Гол: Меленчук, 50

Вікторія: Литвиненко, Ульянов, Самовський, Новотрясов, Дедяєв (А.Рябий, 82), Хамелюк, Лебеденко (Дудник, 89), Паламар (Шарай, 46), Чернов (Д.Рябий, 82), Сейтхалілов (Савицький, 89), Євпак

Інгулець: Жилкін, Дихтярук, Малиш, Свистун, Катрич, Хаджук, Волохатий, Бенедюк (Сад, 69), Фарасєєнко, Дзень (Кисленко, 60), Меленчук (Касімов, 60)