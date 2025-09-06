Тренер Забарного зламав ключицю після падіння з велосипеда
Луїса Енріке доправили до лікарні
Луїс Енріке
Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке отримав перелом ключиці після падіння з велосипеда. Іспанського тренера терміново госпіталізували, і йому одразу зробили операцію.
Клуб висловив Луїсу Енріке повну підтримку та пообіцяв надати додаткову інформацію найближчим часом.
Сезон Ліги 1 2025/26 ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке розпочав із трьох перемог і з 9 очками лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції.
Тим часом, підопічний Енріке Ілля Забарний у складі збірної України поступився іншим підопічним Енріке у складі збірної Франції (0:2).
