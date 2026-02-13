Ребров: «Група рівна, потрібно готуватися і грати»
Наставник збірної України оцінив суперників у Лізі націй
близько 3 годин тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй, за підсумками якого синьо-жовті зіграють проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Фахівець пригадав попередній розіграш турніру та непрості матчі з грузинською збірною.
Усі команди сильні. На жаль, знову будемо грати проти Грузії. Але загалом група рівна. Потрібно готуватися і грати, — наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.
Окремо наставник відзначив Угорщину, де він раніше працював із Ференцварошем протягом двох сезонів.
Хто найнеприємніший суперник у групі? Не знаю. Я не дуже хотів отримати до нашої групи Угорщину, але будемо грати. І це буде принципова гра. Угорщина — не чужа для мене країна. Яким буде прийом? Навіть не знаю, я думаю про свою команду, — зазначив Ребров, слова якого наводить УАФ.
