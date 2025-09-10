Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час пресконференції прокоментував шокуючу нічию в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).

Я хочу вибачитися. Дійсно, усі сьогодні очікували від нас іншого. Навіть якби ми виграли 1:0, усе одно казали б, що цього мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих. Навіть сьогодні я не міг задіяти Гуцуляка, який за день до матчу зазнав ушкодження. Тому важко. На цьому рівні справді важко грати.

У нас триває війна, потрібно підтримувати один одного, підтримувати свою збірну. Так, мене можуть критикувати й критикують після кожної гри. Навіть після перемоги над Бельгією говорили: «А чому ви так погано зіграли перший тайм?» Це завжди так, на жаль. Тому хочу звернутися до вболівальників: ми зараз усі підтримуємо наші ЗСУ, але збірна — це теж Україна. Тут грають українці. Тут усі працюють на максимумі — і я, і гравці. Хотів би, щоб уболівальники підтримали хлопців. Ми ще нічого не програли, попереду багато матчів.

Так, у нас уже не залишилося права на помилку. Але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу вболівальників: так, ми заслужили цю критику, ми її приймаємо, але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли.