Ребров: «Хочу вибачитися, але ми ще нікуди не вилетіли»
Тренер збірної України висловився щодо втрати очок у матчі відбору на ЧС-2026 проти Азербайджану
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров під час пресконференції прокоментував шокуючу нічию в матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1).
Я хочу вибачитися. Дійсно, усі сьогодні очікували від нас іншого. Навіть якби ми виграли 1:0, усе одно казали б, що цього мало. Але ви бачили, у нас дуже багато травмованих. Навіть сьогодні я не міг задіяти Гуцуляка, який за день до матчу зазнав ушкодження. Тому важко. На цьому рівні справді важко грати.
У нас триває війна, потрібно підтримувати один одного, підтримувати свою збірну. Так, мене можуть критикувати й критикують після кожної гри. Навіть після перемоги над Бельгією говорили: «А чому ви так погано зіграли перший тайм?» Це завжди так, на жаль. Тому хочу звернутися до вболівальників: ми зараз усі підтримуємо наші ЗСУ, але збірна — це теж Україна. Тут грають українці. Тут усі працюють на максимумі — і я, і гравці. Хотів би, щоб уболівальники підтримали хлопців. Ми ще нічого не програли, попереду багато матчів.
Так, у нас уже не залишилося права на помилку. Але я впевнений, що футболісти це розуміють. Тому я прошу вболівальників: так, ми заслужили цю критику, ми її приймаємо, але зараз нам усім потрібно триматися разом. Ми ще нікуди не вилетіли.
Нагадаємо, в іншому матчі групи D збірна Франції здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1). Таким чином, «Ле бльо» вже на п’ять очок відірвалися від «синьо-жовтих» у боротьбі за пряму путівку на чемпіонат світу-2026. Підопічні Реброва на два бали відстають від ісландців у суперечці за путівку до плей-оф і на шість голів за різницею м’ячів.
Цікаво, що після невиходу з групи на Євро-2024 збірна України провела десять офіційних матчів. У них «синьо-жовті» здобули лише три перемоги: 1:0 над Грузією, 2:1 над Албанією та 3:1 над Бельгією. Також були чотири поразки та три нічиї.
Після гри з Азербайджаном Ребров скаржився на газон і побажав уболівальникам терпіння.
