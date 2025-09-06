Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів після поєдинку проти Франції (0:2) у відборі ЧС-2026.

– Другий тайм у виконанні збірної України був набагато кращим за перший. Внаслідок чого в перерві вдалось покращити гру?

– В першому таймі ми теж непогано грали, хоча більше оборонялися. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів, не було завершення. В другому таймі додали в цьому компоненті. Але і Франція грала вже по рахунку і так не пресингувала, як до перерви. Дали нам більше контролювати м'яч. Нам вдалося створити декілька моментів, але у футболі важливо завершувати атаки. Коли граєш проти такої сильної команди і не реалізовуєш моменти, то програєш.

– Іван Калюжний єдиний гравець півзахисту, який провів весь матч. В чому полягала ідея не змінювати його навіть за рахунку 0:2? І якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, хто може вийти на його позицію?

– Я не вважаю, що Калюжний у нас єдиний гравець на цю позицію. Є Очеретько, який грає на цій позиції в Шахтарі.

– Перед матчем ви закликали українську громаду у Вроцлаві підтримати збірну. Як зараз оцінюєте підтримку вболівальників?

– Ви самі все бачили, я дуже вдячний вболівальникам. Вони дійсно створили атмосферу, гравці це відчували. Дуже вдячний усім вболівальникам, хто прийшов сьогодні. Це натхнення передавалось гравцям. Ми грали проти збірної Франції, було важко. Але гравці віддали всі сили завдяки тому, що була така підтримка.

Ми четвертий раз граємо у Вроцлаві і кожного разу підтримка тут неймовірна.

– Чи задоволені ви грою пари Ярмолюк – Судаков?

– Напевно, ви бачили, що ми грали за схемою 4-2-3-1. Я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми створили не так багато моментів. Але всі працювали на оборону – і Жора Судаков, і Калюжний, і Ярмолюк. Єгора замінили, тому що я бачив багато матчів Брентфорда, де його також знімали наприкінці гри: він завжди виконує дуже великий обсяг роботи. Нам він дуже потрібен на наступну гру, – сказав Сергій Ребров.

Свій наступний матч у відборі на ЧС-2026 збірна України проведе проти Азербайджану у Баку 9 вересня. Свій поєдинок першого туру азербайджанці програли Ісландії (0:5).