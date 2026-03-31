Володимир Кириченко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чому не викликав вінгера Динамо Андрія Ярмоленка на березневі матчі команди.

Питання про лідерські якості, про які наголошували футболісти після матчу, казали що не вистачало їх. Наприклад, щодо Ярмоленка. Я не знаю, чи слідкуєте ви за соцмережами УАФ, але два тижні тому, коли опублікували заявку, дуже багато питань було від вболівальників щодо відсутності Андрія Миколайовича Ярмоленка.

Чому ви вирішили на цьому зборі надати перевагу його конкурентам за позицією, а не викликати Ярмоленка?

«Тому що, як ви казали, дуже велика конкуренція на цій позиції. Напочатку чемпіонату Андрій взагалі, на жаль, не грав. Зараз він забиває, я дуже задоволений. Бажаю тільки найкращого Андрію Миколайовичу, як ви кажете. Щоб він завершив сезон без травм».

26 березня українці програли Швеції (1:3) у рамках плей-оф кваліфікації ЧС-2026, а сьогодні, 31 березня, проведуть товариський матч проти Албанії.

