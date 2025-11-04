Ліга чемпіонів УЄФА: розклад матчів 4-го туру на 4 листопада
Заплановані 9 поєдинків
32 хвилини тому
Сьогодні, 4 листопада, уболівальників чекає насичений вечір Ліги чемпіонів. У рамках 4-го туру загального етапу турніру відбудуться дев’ять матчів.
Розклад матчів Ліги чемпіонів (за київським часом):
19:45 — Наполі (Італія) – Айнтрахт Франкфурт (Німеччина)
19:45 — Славія Прага (Чехія) – Арсенал (Англія)
22:00 — Олімпіакос (Греція) – ПСВ (Нідерланди)
22:00 — Тоттенгем (Англія) – Копенгаген (Данія)
22:00 — Ювентус (Італія) – Спортінг (Португалія)
22:00 — Атлетіко Мадрид (Іспанія) – Юніон (Бельгія)
22:00 — Буде-Глімт (Норвегія) – Монако (Монако)
22:00 — Ліверпуль (Англія) – Реал Мадрид (Іспанія)
22:00 — ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів пройде на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті 30 травня 2026 року.
