Колишній воротар збірної України Денис Бойко в інтерв'ю Футбол 24 поділився власними роздумами про майбутнє у футболі після завершення кар’єри гравця.

– Я ніколи не кажу «ні», бо в житті можливо все. Не відкидаю жодного варіанту. Я закінчив університет Йогана Кройфа в Барселоні — факультет футбольного бізнесу та менеджменту. Також маю українську тренерську ліцензію, зокрема тренера воротарів.

– Якщо залишатися у футболі, то скоріше в напрямку менеджменту або агентської діяльності — мені це ближче. Тим більше, маю хороші стосунки з Вадимом Шаблієм і компанією ProStar. Але водночас я розглядаю й інші напрямки, не обмежую себе, – зазначив колишній воротар.

– Мені справді цікава агентська діяльність і селекція. Хоч офіційно я цим поки не займаюся, але часто консультую, ділюся порадами, допомагаю молодим гравцям зорієнтуватися — який клуб обрати, до кого звернутися. За кар’єру я напрацював велику кількість контактів і знайомств, знаю керівників більшості клубів, тому мені в цьому плані простіше, – розповів Денис.