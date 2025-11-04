22-річний форвард Леванте Карл Едуар Етта Ейонг потрапив у поле зору кількох топклубів Європи. За інформацією Mundo Deportivo, за камерунським нападником уважно стежать Барселона та мадридський Реал. Крім іспанських грандів, інтерес до футболіста проявляють англійські Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Арсенал.

Джерело повідомляє, що перехід Ейонга може відбутися вже під час зимового трансферного вікна, однак більш імовірно, що футболіст залишить Леванте влітку 2026 року, після чемпіонату світу.

Карл Едуар Етта Ейонг приєднався до Леванте у вересні 2025-го. Клуб придбав його у Вільярреала за 3 мільйони євро. На старті сезону нападник провів три матчі за жовту субмарину в Ла Лізі, де забив один м’яч і віддав дві результативні передачі. Після переходу до Леванте камерунець продовжив вражати статистикою — у восьми поєдинках на його рахунку п’ять голів і одна гольова передача.

Зараз вартість Ейонга, за даними порталу Transfermarkt, оцінюється у 20 мільйонів євро.

