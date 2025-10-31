Сергій Стаднюк

У мережу потрапили фото нової домашньої форми збірної України, у якій команда зіграє листопадові матчі відбору на чемпіонат світу проти Франції та Ісландії. Знімки оприлюднив відомий інсайдерський акаунт Opaleak, що спеціалізується на витоках футбольної екіпіровки.

Нова форма виконана у традиційній жовто-блакитній гамі, але вирізняється свіжим сучасним дизайном. Основний колір – насичений жовтий із тонким орнаментом, що нагадує українські етнічні мотиви. Горловина та манжети рукавів оздоблені синіми вставками, які додають контрасту.

На спині під коміром з’явився напис «Україна», виконаний у стриманому стилі. Загалом нова форма поєднує національні елементи з мінімалістичною естетикою сучасного футболу. Саме у цій екіпіровці синьо-жовті вийдуть на поле у вирішальних поєдинках листопада, які можуть стати ключовими в боротьбі за вихід на Мундіаль.

💥 BREAKING 💥



🇺🇦 Ukraine 2026 'World Cup' Home Kit! pic.twitter.com/QrC4eNaUmi — Opaleak (@opaleak) October 31, 2025

