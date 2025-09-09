Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі MEGOGO після нічиєї у матчі другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1) пояснив свої кадрові рішення у грі.

Чому не два форварди? Ісландія обіграла Азербайджан 5:0 з одним форвардом, вчора Іспанія 6:0 обіграла Туреччину з одним форвардом.

Я вважаю, неважливо, скільки форвардів, які функції у гравців. Ми намагалися сьогодні грати з трьома гравцями атаки, але не завжди вони опинялися в своєму місці. Тому я не вважаю, що ми грали з одним форвардом.

Щодо Ярмоленка, на позиції Андрія два гравці отримали травми. Нажаль, ми на це не розраховували. Якби була така ситуація, я би викликав Ярмоленка.

Калюжний не для атакувальної моделі гри? Він не під інші задачі. Якщо ми граємо першим номером, це не значить, що нам не треба оборонятися. Якщо ви бачили, сьогодні в нас якраз Іван створював баланс, тому що треба було атакувати.

Ті гравці, які вийшли, були налаштовані на атаку, а Іван якраз допомагав в обороні, тому що було дуже багато в першому таймі довгих передач.