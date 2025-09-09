Колишній тренер Чорноморця та ЛНЗ Роман Григорчук поділився очікуваннями від роботи Сергія Реброва на чолі збірної України.

Розумію, що мені легко говорити, а грати високо проти Франції непросто 😁 З усім тим, не хочеться, щоб ми грали так, як у першому таймі з французами. Я взагалі такий футбол не люблю. Сидіти та оборонятися, а потім переходити у якісь швидкі атаки... Я навіть не хочу говорити про такий футбол.

Вважаю, що Ребров – дуже кваліфікований тренер. Його штаб складений з людей, які здатні побудувати гарний та правильний футбол. Також в нас сильні гравці. Усе разом, думаю, дозволить нам додавати, прогресувати, краще виступати та досягати вищих результатів.

Я розумію прекрасно, що від збірної усі ми очікуємо постійних перемог навіть у товариських матчах. Однак тренери колись мають подивитися інших гравців та мусять випробувати якісь сполучення. Через це я б сказав, що не варто звертати увагу на результати товариських ігор. Там йде чорнова робота.

Зараз пішли поєдинки, коли ми, звичайно, повинні думати про результат. Досягти його на такому рівні та проти таких суперників можна лише завдяки дуже прогресивному та серйозному футболу, – висловився Григорчук в інтерв'ю «Українському футболу».