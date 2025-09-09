Григорчук: «Тренерський штаб Реброва здатен побудувати гарний і привабливий футбол»
Відомий тренер поділився позитивними очікуваннями від роботи колеги у збірній України
35 хвилин тому
Колишній тренер Чорноморця та ЛНЗ Роман Григорчук поділився очікуваннями від роботи Сергія Реброва на чолі збірної України.
Розумію, що мені легко говорити, а грати високо проти Франції непросто 😁 З усім тим, не хочеться, щоб ми грали так, як у першому таймі з французами. Я взагалі такий футбол не люблю. Сидіти та оборонятися, а потім переходити у якісь швидкі атаки... Я навіть не хочу говорити про такий футбол.
Вважаю, що Ребров – дуже кваліфікований тренер. Його штаб складений з людей, які здатні побудувати гарний та правильний футбол. Також в нас сильні гравці. Усе разом, думаю, дозволить нам додавати, прогресувати, краще виступати та досягати вищих результатів.
Я розумію прекрасно, що від збірної усі ми очікуємо постійних перемог навіть у товариських матчах. Однак тренери колись мають подивитися інших гравців та мусять випробувати якісь сполучення. Через це я б сказав, що не варто звертати увагу на результати товариських ігор. Там йде чорнова робота.
Зараз пішли поєдинки, коли ми, звичайно, повинні думати про результат. Досягти його на такому рівні та проти таких суперників можна лише завдяки дуже прогресивному та серйозному футболу, – висловився Григорчук в інтерв'ю «Українському футболу».
«Синьо-жовті» вже проводять другу гру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Пряма трансляція матчу Азербайджан – Україна. Також доступна текстова онлайн трансляція зустрічі. Стартовий свисток пролунав о 19:00.
Перед грою збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша. Відомо, який фахівець його замінив. Наставник національної команди України Сергій Ребров прокоментував зміну в штабі суперника.
Поділитись