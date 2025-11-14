Головний тренер збірної України Сергій Ребров після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) пояснив, чому синьо-жовті не завдали жодного удару по воротах суперника. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

На жаль, але, думаю, усі розуміли, що сьогоднішня гра з Францією небагато що вирішує. Вважаю, що гравці виходили з відповідним настроєм. Але я не можу сказати, що хтось недопрацьовував чи не добігав. Усі розуміють, що вирішальним буде наступний матч. Упевнений, хлопці будуть максимально налаштовані й уже зараз готуються до нього.

Жодного удару в площину від України? Тому що ми не чіплялися за м’яч. Подекуди ми його контролювали, але не доводили до штрафного майданчика й не створювали моменти — виходили в атаку невеликими силами. Франція дуже добре й швидко працювала з м’ячем, і відібрати його було надзвичайно важко. Через це, на жаль, моментів ми не створили.