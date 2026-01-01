Авторитетний портал Transfermarkt оприлюднив актуальний рейтинг найдорожчих півзахисників у світовому футболі. За оцінкою ресурсу, найвищу трансферну вартість на сьогодні має гравець мадридського Реала та національної збірної Англії Джуд Беллінгем.

Вартість 22-річного півзахисника вершкових оцінюється у 160 мільйонів євро, що дозволило йому одноосібно очолити список. Другу позицію в рейтингу посів представник Барселони Педрі — трансферна ціна 23-річного іспанця становить 140 мільйонів євро.

Трійку найдорожчих хавбеків планети замикає 22-річний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала, якого Transfermarkt оцінює у 130 мільйонів євро.

До топ-6 рейтингу також увійшли одразу три футболісти з однаковою вартістю у 120 мільйонів євро. Йдеться про хавбека Челсі Коула Палмера, лідера центру поля Арсенала Деклана Райса та універсального півзахисника Реала Федеріко Вальверде.

Раніше, Transfermarkt назвав найдорожчого голкіпера та захисника світу.