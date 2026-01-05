Сергій Разумовський

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду потенційно може провести прощальний матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу вже після завершення кар’єри, повідомляє Defensa Central. За даними джерела, наразі жодних фінальних рішень не ухвалено і конкретики щодо дати чи формату події поки немає, однак сторони обговорюють деталі, щоб у перспективі організувати для португальця гідне та символічне прощання.

Один із найреалістичніших сценаріїв, який розглядається, – товариський матч на честь Роналду в Чамартіні. У такому випадку на полі можуть зустрітися Реал і Аль-Наср, а сам Кріштіану зіграє по одному тайму за кожну з команд. Подібний формат уже використовували раніше: свого часу так прощався Рауль Гонсалес, що робить ідею зрозумілою для мадридської публіки та дуже зручною з погляду подачі – і як шоу, і як данина поваги легенді.

Разом із тим, повідомляється, що на столі є й альтернативний варіант, у якому може з’явитися третя сторона – лісабонський Спортінг. У цьому форматі Роналду отримав би можливість зіграти за два клуби, які мають для нього особливу вагу: за Спортінг, де він починав професійну кар’єру, та за Реал, у якому провів значну частину футбольного шляху і з яким пов’язаний один із найяскравіших періодів його виступів на топрівні. Такий сценарій міг би додати події ще більшого емоційного змісту, перетворивши її на своєрідне підсумування кар’єри – від перших кроків у Лісабоні до головних тріумфів у Мадриді.

Незалежно від того, який формат зрештою оберуть і чи буде це матч Реал – Аль-Наср, чи проєкт із залученням Спортінга, ідея прощання саме на Сантьяго Бернабеу виглядає логічною. Цей стадіон став для Роналду одним із ключових у кар’єрі й асоціюється з його найгучнішими моментами в європейському футболі.

У поточному сезоні 40-річний португалець продовжує демонструвати високу результативність: він провів 14 матчів, забив 13 голів і віддав 2 результативні передачі. Проте Роналду вперше за 16 років завершив рік без хет-трику.