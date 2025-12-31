40-річний нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду вперше за останні 16 років не оформив жодного хет-трика протягом календарного року. Про це повідомляє Sporx.

Востаннє подібна ситуація траплялася ще у 2009 році, коли португальський бомбардир виступав у складі мадридського Реала. Відтоді Роналду стабільно відзначався щонайменше одним матчем із трьома забитими м’ячами щороку.

Водночас рік, що минає, навряд чи можна назвати невдалим для досвідченого форварда. Упродовж календарного року Кріштіану забив 41 м’яч, залишаючись ключовою фігурою атаки саудівського клубу.

Роналду захищає кольори Аль-Насра з січня 2023 року. Чинний контракт португальця з клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

У поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії нападник провів 11 матчів, у яких записав на свій рахунок 13 забитих м’ячів, підтверджуючи статус одного з найрезультативніших гравців ліги.

В останньому матчі року Роналду забив гол спиною.