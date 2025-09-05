Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні підбив підсумки літнього трансферного вікна і виділив футболістів, які можуть зміцнити атакувальну лінію команди.

Безумовно, найскладніша позиція, яка потребує більшої уваги та інвестицій, це центральний нападник. Не буду заперечувати, що мені хотілося б більшого, підписати нових гравців у це трансферне вікно… і, можливо, отримати того футболіста, якого ми знайшли на ринку. Але якщо це неможливо зараз, нам доведеться працювати з тими, хто є.

Я хочу відродити Довбика, для мене Артем завжди був гравцем, який неймовірно багато працював. Балданці — ще один футболіст, якого потрібно відродити. Пеллегріні, який залишився, — це той гравець, який досягнув неймовірних результатів за ці два місяці, і я переконаний, що все вийде. Пеллегріні, Балданці, Довбик — це ідеальні хлопці, ідеальні футболісти. Нам просто потрібно багато працювати на полі й покращувати гру кожного. Вони рішуче налаштовані боротися в новому сезоні. Я дуже радий цьому.

Можливо, іноді мій стиль гри обмежує сильні сторони деяких футболістів. Якщо не вдається довести справу до кінця, забити, то ризикуєш пропустити голи, програти матч — у таких моментах можна ризикувати менше. Але це моє розуміння футболу, і ці хлопці йдуть за мною. Вони підтримують ці ідеї, — навидить слова Гасперіні Tuttomercatoweb.