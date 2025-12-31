Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував підсумок заключного для команди матчу у 2025 році. Саудівський клуб зіграв внічию з Аль-Іттифаком з рахунком 2:2 у поєдинку 12-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.

40-річний португалець став автором одного з голів, ефектно вразивши ворота ударом спиною. Цей м’яч став для Роналду 41-м у 2025 році та 957-м за всю професійну кар’єру.

Після фінального свистка зірковий форвард звернувся до вболівальників через соціальні мережі з мотиваційним посланням:

Ми на правильному шляху і знаємо, що нам потрібно робити у 2026 році!

Раніше, Кріштіану Роналду відзначився дублем у матчі Аль-Насра.