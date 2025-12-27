Колишній захисник мадридського Реала Лукас Васкес віддав належне Криштіану Роналду, назвавши його найвидатнішим футболістом в історії клубу. Форвард залишив Реал у червні 2018 року, перейшовши до Ювентуса, залишивши по собі яскравий слід.

Це неймовірно важливий футболіст протягом усієї своєї кар’єри, найвеличніший гравець в історії Реала. Його відхід з будь-якої команди відчувався б, але у нашому випадку це було особливо відчутно, адже він забивав 60 голів за сезон.

Ми дуже вдячні Криштіану за все, що він дав Реалу, – підкреслив Лукас Васкес, нині гравець Байера.