Ротань довірився 21-річному ексгравцю Минаю в матчі проти Фіорентини
Відомі склади на першу частину протистояння за Лігу конференцій
близько 1 години тому
У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Полісся номінально вдома прийме Фіорентину. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.
Визначилися склади суперників на гру. Головний тренер «вовків» Руслан Ротань несподівано довірив місце у старті 21-річному Сергію Корнійчуку.
🐺 Полісся: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Корнійчук, Лєднєв, Бабенко, Андрієвський, Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.
Запасні: Волинець, Уліганець, Таллес Коста, Бескоровайний, Жоао Віалле, Караман, Андре Гонсалвеш, Микитюк, Гайдучик.
🟣 Фіорентина: де Хеа, Раньєрі, Понграчич, Комуццо, Додо, Гозенс, Фаджолі, Зом, Ґудмундссон, Кін, Ндур
Запасні: Леццеріні, Мартінеллі, Джеко, Сабірі, Пабло Марі, Фаццині, Віті, Фортіні, Куадіо, Браскі, Парізі.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Полісся – Фіорентина на Xsport.
Раніше головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу проти Фіорентини.