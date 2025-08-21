Сергій Стаднюк

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Полісся номінально вдома прийме Фіорентину. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.

Визначилися склади суперників на гру. Головний тренер «вовків» Руслан Ротань несподівано довірив місце у старті 21-річному Сергію Корнійчуку.

🐺 Полісся: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Корнійчук, Лєднєв, Бабенко, Андрієвський, Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.

Запасні: Волинець, Уліганець, Таллес Коста, Бескоровайний, Жоао Віалле, Караман, Андре Гонсалвеш, Микитюк, Гайдучик.

🟣 Фіорентина: де Хеа, Раньєрі, Понграчич, Комуццо, Додо, Гозенс, Фаджолі, Зом, Ґудмундссон, Кін, Ндур

Запасні: Леццеріні, Мартінеллі, Джеко, Сабірі, Пабло Марі, Фаццині, Віті, Фортіні, Куадіо, Браскі, Парізі.

