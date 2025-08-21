Головний тренер Полісся Руслан Ротань перед першим матчем раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини поділився думками щодо тривалих переїздів в умовах війни в Україні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

По-перше, потрібно сказати, що є дві сторони медалі. Тому що ми зіграли вже достатньо ігор на початку. Є якийсь тонус, але з негативного, що, нажаль, ми ці ігри проводимо через два дні на третій, в дорозі. Тому є недовідновлення, і це більше за все турбує тренерський склад і команду взагалі. Тому позитив є, негатив є, і ще раз повторюю, завтра є суперник, ми не повинні дивитися на те, що там грізний суперник, на те, що є якась втома. В нас, мабуть, найголовніше це те, що є два матчі з дуже класним суперником і є ціль.

Як ми цю ціль виконаємо – покаже гра, і перша, і друга. Тому потрібно бути готовими максимально, потрібно концентруватися. Грати проти дуже класної команди з класними іменами і класним тренером.