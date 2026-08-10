Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди над Харковом у матчі 2-го туру УПЛ.

Наставник відзначив налаштування та самовіддачу своїх гравців у принциповому протистоянні. Слов наводить пресслужба Полісся.

Я думаю, що ключове сьогодні – це те, що на футбольному полі була команда, яка хотіла результату, була агресивною та розуміла цінність матчу. Це, мабуть, найголовніше. Це була реакція команди на те, як ми вилетіли з єврокубків, і як ми проходимо ці іспити. Я маю на увазі програш Копенгагену, непрохід далі, наступну гру з Чорноморцем, де початком матчу ми були незадоволені, але проявили якість і в тяжких умовах вийшли переможцями.

Сьогоднішній матч – дербі, де потрібно було розуміти специфіку гри. Ми розуміли, що буде багато боротьби та тактичних дій з боку суперника. У таких матчах це свідчить про те, що команда чітко розуміє, що їй потрібно.