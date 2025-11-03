Сергій Разумовський

Шахтар упевнено переграв Динамо в 11-му турі української Прем'єр-ліги (3:1), перервавши серію біло-синіх із 42 матчів без поразок у чемпіонаті.

Поразка тільки продовжила складний відрізок киян: за сім останніх турів – лише одна перемога (4:0 над Кривбасом), а до неї – п’ять нічиїх поспіль: з Оболонню (2:2), Олександрією (2:2), Карпатами (3:3), Металістом 1925 (1:1) та Зорею (1:1).

Після звитяги Шахтар має 24 очки й відірвався від Динамо на чотири бали, а киян у таблиці ще можуть обійти ЛНЗ (20) та Полісся (19). Далі на біло-синіх чекає номінально домашній матч третього туру загального етапу Ліги конференцій проти боснійського Зріньскі.

