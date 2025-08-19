Колишній головний тренер Плімута Вейн Руні прокоментував ситуацію навколо нападника Ньюкасла Александера Ісака, який відмовився тренуватися та наполягає на трансфері.

Відмова тренуватися значно ускладнить його повернення на поле. Тут питання довіри – він рухається неправильним шляхом. Можливо, йому погано радять… Клуб, який хоче його підписати, у цьому випадку Ліверпуль, повинен замислитися: чи справді це той гравець, якого вони хочуть?

Коли я у свій час просив про трансфер, то ніколи не відмовлявся тренуватися чи грати.

Сьогодні футболісти віддають усе за клуб і вболівальників, а ми бачимо іншого гравця, який відмовляється виходити на поле, маючи ще три роки контракту та зарплату понад 100 тисяч фунтів на тиждень. Так не можна робити, – сказав Руні у коментарі Tuttomercatoweb.