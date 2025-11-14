Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4) відповів, чи було помилкою наставника синьо-жовтих Сергія Реброва виставляти резервний склад на гру.

Це було очікувано. Головний матч на нас чекає проти Ісландії. Якщо переможемо, то Ребров зробив правильне рішення, а якщо ні, то й говорити нема про що. Я взагалі не знаю, кого сьогодні можна називати основою, усі футболісти у нас однакові.

Такий наш рівень. Вони просто не можуть. Ну, немає у Реброва гравців, з ким можна грати, як і у Шовковського в Динамо. Я не хочу нікого ображати, але в мій час ці футболісти сиділи б на задвірках класу Б, а сьогодні вони вийшли на перший план, бо інших немає.

Цих футболістів уже нічому не навчиш. Навчають у школі, а вони вже її пройшли. Класу немає та, на жаль, вже не буде. Візьмемо Динамо. Піхальонок – ну що це за футболіст? Шапаренко та Бражко взагалі зникли. Буяльського навіть у чемпіонаті України не видно. Збірну ніким посилити, – заявив Сабо в інтерв'ю Blik.ua.