Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розповів, як провів ніч після розгромної поразки в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4). Армія рф зчинила чергову терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру країни.

Який же він добрий [ранок – прим.]?! Я взагалі не спав цієї ночі. Дзвонив мій друг, каже: «Туди потрапило, туди потрапило, уламки майже в кожному районі». Найстрашніше – що загинули люди. Як ми далі житимемо? Зеленський наче вже помирився з Америкою, але Трамп анітрохи не допомагає. Таке відчуття, що навмисно робить все, щоб нас убивали.

Ця ніч була кошмарною. Я ходив з однієї кімнати до іншої. З однієї сторони у мене вікна виходять на Печерськ. Дивлюся – летять дрони, ракети. Потім вибухи, повалив дим. З іншого боку відбувалося те ж саме. Отака нічка була в нас. Світла досі немає. Не знаю, як ми взимку будемо, це ж батареї може розірвати, якщо будуть такі тривалі відключення світла, – повідомив Сабо в інтерв'ю Blik.ua.