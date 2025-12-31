Сергій Разумовський

У заключному турі групового етапу Кубка африканських націй збірна Сенегалу розгромила Бенін. Перший м’яч сенегальці забили наприкінці першого тайму – на 38-й хвилині відзначився Сек. Після перерви перевагу збільшив Хабіб Діалло, а в середині 45-хвилинки фаворит залишився в меншості через вилучення Кулібалі. Попри це, крапку в матчі поставив Шериф Ндіає, реалізувавши пенальті на 97-й хвилині та встановивши підсумкові 0:3.

ДР Конго дакож розгромила Ботсвану. Рахунок було відкрито на 31-й хвилині – Мбуку вивів конголезців уперед, а на 41-й Какута подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті. У другому таймі Какута оформив дубль на 60-й хвилині та довів рахунок до розгромного. На 63-й колишня команда Дьємерсі Мбокані могла забивати вчетверте, однак гол Маєле скасували через гру рукою, тож фінальні 0:3 залишилися без змін.

Сенегал виграв групу D і вийшов до 1/8 фіналу КАН. ДР Конго також набрав 7 очок але пройшов далі лише з другого місця. Бенін (3) чекає результатів інших груп.

Кубок африканських націй. Груповий етап, третій тур

Бенін – Сенегал 0:3

Голи: Сек, 38, Хабіб Діалло, 62, Шериф Ндіає, 90+7 (пен.)

Вилучення: Кулібалі, 71

Ботсвана – ДР Конго 0:3

Голи: Мбуку, 31, Какута, 41 ( пен.), 60