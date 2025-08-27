Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився щодо матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

«Серветт» – міцна команда, у них чудовий тренер, вони мають хороший план, гратимуть у власному стилі, а ми – у власному. Довіряю своїм гравцям і сподіваюся, що ми пройдемо цей раунд. Ми покращуємося як команда, а для того, щоб розвиватися, нам потрібно мати єврокубкові змагання в нашому графіку. Ми – молода команда, нам потрібен цей прогрес у Європі, і щоб його досягти, завтра ми зробимо все можливе.

Я не поділяю думки [що вони створили нам проблеми у першому матчі]: ми завдали 22 удари, мали 81% володіння м’ячем, багато нереалізованих моментів та 19 подач. Вважаю, ми рухаємося правильним шляхом, але, коли не вдається забити, іноді здається, ніби суперник створює нам проблеми. Я довіряю своїм гравцям. Довіряю тому, як ми граємо.

Маю велику повагу до тренера суперника, але я не погоджуюся з цим. І завтра ми все побачимо. Вони прийшли сюди з рівня Ліги чемпіонів. Ми майже на 80% молода команда, складаємося з молодих гравців. Завтра все побачимо.

Тиск? Іноді головне – грати саме так. Коли не виходить здобути результат, може здатися, що є тиск, але ми насолоджуємося тим, як граємо, і намагаємося вдосконалюватися. У нашій країні останнє, що може створювати тиск, – це футбол.