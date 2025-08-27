Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько повідомив, що він готовий зіграти у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Із позитивом готуємося до важливої гри. Усі розуміють, що цей матч буде як фінал. Тож Містер сказав, що ми повинні бути на позитиві й готовими до гри.

Думаю, так, я почуваюсь свіжішим. Я працював за індивідуальною програмою, тому готовий до гри.

Настрій у команді гарний. Ми розуміємо, що це наш шанс грати далі у єврокубках. Я вважаю, що ми готові йти далі. І всі гравці й тренери розуміють, що нам потрібна лише перемога.

Виклик до національної збірної України? Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене викликали на ці матчі.