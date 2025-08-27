Талант Шахтаря зізнався, чи готовий він до матчу з Серветтом
Хавбек «гірників» до цього працював за індивідуальною програмою
близько 1 години тому
Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько повідомив, що він готовий зіграти у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Із позитивом готуємося до важливої гри. Усі розуміють, що цей матч буде як фінал. Тож Містер сказав, що ми повинні бути на позитиві й готовими до гри.
Думаю, так, я почуваюсь свіжішим. Я працював за індивідуальною програмою, тому готовий до гри.
Настрій у команді гарний. Ми розуміємо, що це наш шанс грати далі у єврокубках. Я вважаю, що ми готові йти далі. І всі гравці й тренери розуміють, що нам потрібна лише перемога.
Виклик до національної збірної України? Позитив, тільки позитив. Я дуже радий, що мене викликали на ці матчі.
Нагадаємо, донецький Шахтар уже в четвер, 28 серпня, на виїзді зіграє проти швейцарського Серветта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди так і не визначили переможця (1:1).