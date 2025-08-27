Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта згадав як на стадіоні майбутнього поєдинку збірна Туреччини зробила героїчний камбек у зустрічі Євро-2008 із Чехією (3:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я хочу почати з цього стадіону, тому що від 2008 року він зберігає для мене дуже гарні спогади. Сподіваюся, завтра буде не так важко, як у 2008 році, але це додасть ще одну гарну історію в моєму житті.

Чесно скажу, тоді я мав 20–21 рік, мене могли називати молодою зіркою – я був на тому рівні. У тій грі до 75-ї хвилини рахунок був 0:2, але потім ми перемогли 3:2. Нашим головним тренером тоді був Фатіх Терім, і я вважаю, що завдяки цій грі ми навчилися не здаватися у футболі.

Окрім перемоги, вважаю, це був дуже хороший урок для нас і для мене особисто. Я думаю, що грав дуже добре в цьому матчі. Життя прекрасне завдяки таким гарним спогадам, і я дуже пишаюся, що маю такі спогади як для себе, так і для своєї країни. Як тренер, сподіваюся, що завтра з нашими гравцями ми створимо тут ще один гарний спогад.